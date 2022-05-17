У Міноборони сказали, скільки російських військ перебуває в Україні: подробиці

У Міноборони оцінили чисельність російського угруповання в Україні

За більш ніж 80 днів російського вторгнення в Україну окупанти втратили значну кількість солдатів і бойової техніки, однак у росії ще залишилися значні ресурси для продовження війни.

Про це повідомив голова Міноборони України Олексій Резніков під час виступу в Раді із закордонних справ ЄС, де також брав участь генсек НАТО.

За його словами, за перші 80 днів війни українські захисники довели, що росія не здатна організувати успішні наступальні операції одразу на кількох напрямках. Крім того, він повідомив, що українська армія повністю знищила 17 російських батальйонно-тактичних груп (БТГр).

"Попри величезні втрати, росіяни досі значно перевершують нас у важкій зброї. Насамперед – в авіації, а також у бронетехніці, РСЗВ, артилерії", — сказав він.

Крім того, Рєзніков також озвучив кількість російських військ, які залучені до війни проти України. Так, за його словами, російське угруповання налічує близько 167 тисяч солдатів, але ця цифра також включає резерви.

За словами міністра, для участі в боях розгорнуто 91 БТГр, а ще 55 можуть бути залучені із резервів або після відновлення протягом місяця-двох.

Як повідомлялося раніше, Резніков також заявляв, що росія планує затягнути війну, а для цього на окупованих територіях вже розпочато роботи зі спорудження фортифікацій.