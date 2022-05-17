В Минобороны сказали, сколько российских войск находится в Украине: подробности

В Минобороны оценили численность российской группировки в Украине

За более чем 80 дней российского вторжения в Украину, оккупанты потеряли значительное количество солдат и боевой техники, однако у рф еще остались значительные ресурсы для продолжения войны.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников во время выступления в Совете по иностранным делам ЕС, где также принимал участие генсек НАТО.

По его словам, за первые 80 дней войны украинские защитники доказали, что россия не способна организовать успешные наступательные операции сразу на нескольких направлениях. Кроме того, он сообщил, что украинская армия полностью уничтожила 17 российских батальонно-тактических групп (БТГр)

"Несмотря на огромные потери, россияне до сих пор значительно превосходят нас в тяжелом оружии. В первую очередь – в авиации, а также в бронетехнике, РСЗО, артиллерии", — сказал он.

Кроме того, Резников также озвучил количество российских войск, которые задействованы в войне против Украины. Так по его словам, российская группировка насчитывает около 167 тысяч солдат, но эта цифра также включает в себя резервы.

По словам министра, для участия в боях развернута 91 БТГр, а еще 55 могут быть привлечены с резервов или после восстановления на протяжении месяца-двух.

Как сообщалось ранее, Резников также заявлял, что россия планирует затянуть войну, а для этого на оккупированных территориях уже начаты работы по сооружению фортификаций.