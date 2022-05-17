Война переходит в новую фазу: в Минобороны рассказали о планах оккупантов в Украине

Украина хочет закончить войну как можно быстрее

Российские оккупанты пытаются перевести войну в стадию затяжного конфликта, а потому Украине нужно больше тяжелого вооружения, чтобы сорвать эти планы и закончить ее как можно быстрее.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников во время выступления в Совете по иностранным делам ЕС, где также принимал участие генсек НАТО.

"По многим признакам россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу", — заявил он.

По его словам, в Украине видят, что оккупанты ведут работы по сооружению укреплений и фортификаций в Херсонской и Запорожской областей.

Резников отметил, что война принесла много страданий украинцам, а также разрушает экономику нашей страны. Кроме того, она также увеличивает риски глобального продуктового и миграционного кризиса, а потому Украина не заинтересована в затягивании войны, а хочет как можно быстрее освободить все украинские территории от оккупации.

Для этого, говорит министр, наша страна хочет получить возможности покупать оружие у партнеров максимально быстро и в нужных количествах.

"Нам нужны танки, бронемашины, средства поражения на длинных дистанциях (MLRS, тяжелая артиллерия, авиация, ракеты). Мы стремимся сохранить жизнь наших людей", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в Генштабе сообщили, что разведка наблюдает повышение активности подразделений белорусской армии в граничащих с Украиной областях. Там также предупредили о сохраняющейся вероятности нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси.