Война – день 83: обмен бойцов "Азовстали" и жестокие бои на Донбассе

Оперативно о главном 17 мая

В Украине война с российскими оккупантами длится 83 дня подряд. Россияне сосредоточили все свои усилия на Донецком направлении, но и там получают серьезный ответ от ВСУ — в частности, на Авдеевском направлении украинские воины нанесли удар врагам, поэтому они были вынуждены отступить. Новой вероятной целью россиян считают Северодонецк. Если захватить город удастся противнику и с севера и с юга, это приведет к окружению украинских войск. Другие регионы также страдают от обстрелов россиян — речь о Николаеве, Одессе, Мариуполе и других мирных городах. Тем временем в Украину прибыла новая партия вертолетов из США, которые раньше планировалось передать правительству Афганистана для борьбы с Талибаном. А на международной арене говорят о распаде России, катализатором которого может стать проигрыш российской армии в войне с Украиной.

В этом материале "Телеграф" информирует о самых важных новостях за 17 мая. Более оперативно получать информацию вы можете в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:30 Украина проводит операцию по спасению тяжелораненых бойцов из мариупольской Азовстали, в рамках которой более 260 людей были доставлены на временно неподконтрольные территории с целью их дальнейшего обмена на пленных россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский же заявил, что возвращение этих бойцов домой требует "времени и деликатности"

Напомним, что информация за 14 мая доступна в трансляции: "Война – день 80: россияне сдают позиции в Украине, пока Кремль грозит войной другим странам".

О главных событиях за 15 мая читайте в материале: "Война — день 81: оккупанты пытаются наступать на Донбассе и терпят ущерб от ВСУ в Харьковской области".

А о ситуации в стране за 16 мая можно прочесть в новости:"Война — день 82: россияне отступают на одном из фронтов, но бомбят Азовсталь".