ЕС выделил еще 500 миллионов для Украины: на что пойдут средства

Всего с начала вторжения Украина получила от ЕС два миллиарда евро

Страны Евросоюза одобрили еще один пакет военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания Совета министров, передает Укринформ.

"Мы согласились предоставить дополнительные 500 миллионов евро из Европейского Фонда Мира для поставок оружия", — сказал он.

Боррель напомнил, что это уже четвертый такой пакет помощи с начала военного вторжения россии в Украину. Таким образом выделенная сумма уже достигла двух миллиардов евро.

Однако, по его словам, это лишь "верхушка айсберга", поскольку многие страны-члены ЕС предоставили помощь от себя не заботясь о компенсации. То есть общая сумма уже превысила указанные два миллиарда.

Представитель ЕС также напомнил, что Европейский Фонд Мира формируется из вносов стран-членов и не входит в бюджет Евросоюза.

Как сообщалось ранее, в Еврокомиссии сообщили, что получили все ответы Украины по опроснику о членстве в ЕС, а потому приступили к подготовке заключения по заявке нашей страны.

Как сообщалось ранее, Украина может получить статус страны-кандидата в Европейский Союз уже этим летом.