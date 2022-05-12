Вступление Украины в ЕС: стало известно, когда могут предоставить статус страны-кандидата

Во Франции отметили, что Украина уже является частью европейской семьи

Европейский Совет на уровне глав государств и правительств рассмотрит заявку на вступление Украины в Европейский Союз уже в июне этого года. А значит, уже в следующем месяце наша страна может получить статус страны-кандидата в ЕС.

Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в МИДе Франции.

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"Заявка Украины на членство в Европейском союзе, рассматриваемая в настоящее время Европейской комиссией, будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в следующем месяце — июне", — говорится в сообщении французского МИД.

В министерстве подчеркнули, что Украина уже является частью европейской семьи.

Напомним, что Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после российского военного вторжения на украинские земли. А уже 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал представителю ЕС анкету-опросник для получения статуса кандидата в ЕС. Вторая часть опросника была передана Украиной в ЕС 9 мая.

Следует отметить, что в некоторых странах ЕС не слишком готовы видеть нашу страну среди полноценных членов. Так, около 38% жителей Люксембурга не согласны с необходимостью Украины вступать в ЕС. Подобные настроения разделяют 37% граждан Греции и 36% венгров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина рассчитывает стать полноценной участницей Европейского Союза до 2024 года.