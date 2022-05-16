Украина идет в ЕС: Еврокомиссия "кивнула" Киеву, что дальше

Еврокомиссия готовит заключение для Европейского совета по заявке Украины в ЕС

Украина предоставила Европейскому Союзу все необходимые ответы, поэтому комиссия приступила к подготовке выводов Совета по заявке о членстве.

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Об этом в понедельник, 16 мая, на своей странице в Twitter написал еврокомиссар по расширению и политике добрососедства Оливер Вархели.

"Евросоюз стоит с Украиной, чтобы смягчить последствия войны россии против Украины. Получены все ответы на опросник ЕС. Сейчас Комиссия готовит заключение Совета по заявке Украины в ЕС", – написал он.

Публикация Оливера Вархели

Следует напомнить, что заявку о вступлении в Европейский Союз Украина передала еще в первые дни полномасштабного вторжения российской федерации. Впоследствии, 18 апреля, украинский президент Владимир Зеленский предоставил представителю Евросоюза анкету-опросник с ответами, которые помогут государству обрести статус кандидата.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине рассчитывают получить членство в ЕС уже до конца 2024 года.