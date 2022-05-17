ЄС надав ще 500 мільйонів для України: на що підуть кошти

Усього з початку вторгнення Україна отримала від ЄС два мільярди євро

Країни Євросоюзу схвалили ще один пакет військової допомоги Україні 500 мільйонів євро.

Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель після засідання Ради Міністрів, передає Укрінформ.

"Ми погодилися надати додаткові 500 мільйонів євро з Європейського Фонду Світу для постачання зброї", — сказав він.

Боррель нагадав, що це вже четвертий такий пакет допомоги з початку військового вторгнення Росії в Україну. Таким чином, виділена сума вже досягла двох мільярдів євро.

Однак, за його словами, це лише "верхівка айсберга", оскільки багато країн-членів ЄС надали допомогу від себе, не дбаючи про компенсацію. Тобто загальна сума вже перевищила зазначені два мільярди.

Представник ЄС також нагадав, що Європейський Фонд Світу формується із внесків країн-членів та не входить до бюджету Євросоюзу.

Як повідомлялося раніше, в Єврокомісії повідомили, що отримали всі відповіді України щодо опитувальника про членство в ЄС, а тому розпочали підготовку висновку за заявкою нашої країни.

Як повідомлялося раніше, Україна може отримати статус країни-кандидата до Європейського Союзу вже цього літа.