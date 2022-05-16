Україна йде до ЄС: Єврокомісія "кивнула" Києву, що далі
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Єврокомісія готує висновок для Європейської ради за заявкою України до ЄС
Україна надала Європейському Союзу всі необхідні відповіді, тож комісія розпочала підготовку висновків Ради за заявкою про членство.
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Про це у понеділок, 16 травня, на своїй сторінці у Twitter написав єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Вархелі.
"Євросоюз стоїть з Україною, щоб пом'якшити наслідки війни росії проти України. Отримано всі відповіді на опитувальник ЄС. Зараз Комісія готує укладання Ради із заявки України до ЄС", – написав він.
Варто нагадати, що заявку щодо вступу до Європейського Союзу Україна передала ще в перші дні повномасштабного вторгнення російської федерації. Згодом, 18 квітня, український президент Володимир Зеленський надав представнику Євросоюзу анкету-опитувальник із відповідями, які допоможуть державі набути статус кандидата.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні розраховують отримати членство в ЄС вже до кінця 2024 року.