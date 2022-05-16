Україна йде до ЄС: Єврокомісія "кивнула" Києву, що далі

Єврокомісія готує висновок для Європейської ради за заявкою України до ЄС

Україна надала Європейському Союзу всі необхідні відповіді, тож комісія розпочала підготовку висновків Ради за заявкою про членство.

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Про це у понеділок, 16 травня, на своїй сторінці у Twitter написав єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Вархелі.

"Євросоюз стоїть з Україною, щоб пом'якшити наслідки війни росії проти України. Отримано всі відповіді на опитувальник ЄС. Зараз Комісія готує укладання Ради із заявки України до ЄС", – написав він.

Публікація Олівера Вархелі

Варто нагадати, що заявку щодо вступу до Європейського Союзу Україна передала ще в перші дні повномасштабного вторгнення російської федерації. Згодом, 18 квітня, український президент Володимир Зеленський надав представнику Євросоюзу анкету-опитувальник із відповідями, які допоможуть державі набути статус кандидата.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні розраховують отримати членство в ЄС вже до кінця 2024 року.