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Вступ України до ЄС: Зеленський повідомив, коли чекає на фінальний етап

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Володимир Зеленський Новина оновлена 18 квітня 2022, 19:05
Володимир Зеленський

Президент вірить, що ця процедура відбудеться найближчими тижнями

У понеділок, 18 квітня, Володимир Зеленський передав голові представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для набуття статусу кандидата на членство в ЄС. Президент вірить, що фінальний етап вступу України до Євросоюзу відбудеться у найближчі тижні.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

"Це важливий сигнал. Ми віримо, що здобудемо підтримку й станемо кандидатом на вступ. Після цього розпочнеться наступний, фінальний етап. Дуже віримо, що ця процедура відбудеться в найближчі тижні і що вона буде позитивною для історії нашого народу, зважаючи на ціну, яку він заплатив на шляху до незалежності й демократії", – заявив Зеленський.

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Теги:
#ЄС #Володимир Зеленський
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