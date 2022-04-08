ЄС схвалив новий пакет санкцій проти Росії: що туди входить

Головне досягнення — домовленість про вугільне ембарго

Російські компанії більше не зможуть купувати, імпортувати або передавати вугілля та інше тверде викопне паливо до країн Євросоюзу. Такі та інші обмеження містить у собі черговий, вже п’ятий санкційний пакет проти Росії, який Рада ЄС погодила і незабаром набуде чинності.

Така інформація опублікована на офіційному сайті Ради Європи.

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За словами представника організації Жозепа Борреля, нинішні економічні обмеження безпосередньо пов’язані з трагічними обставинами, що розкрилися на Київщині після звільнення регіону від російських загарбників. Йдеться про масові розстріли мирних жителів Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших населених пунктів.

"Мета наших санкцій — зупинити безрозсудну, нелюдську та агресивну поведінку російських військ і дати зрозуміти особам, які приймають рішення в Кремлі, що їхня незаконна агресія дорого обходиться", — підкреслив Боррель.

До списку нових санкцій входять заборони: - купівлю, імпорт або передачу вугілля та інших твердих копалин палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії, з серпня 2022 року; - надання доступу до портів Євросоюзу судам, зареєстрованим під прапором Росії; - будь-які російські та білоруські автотранспортні підприємства, що перешкоджають перевезенню вантажів автомобільним транспортом у межах ЄС, у тому числі транзитом; - на експорт, орієнтовані паливо для реактивних двигунів та інші товари (техніка, транспортне устаткування); - на імпорт деревини, добрив, морепродуктів та спиртного.

Також Євросоюз забороняє російським компаніям брати участь у держзакупівлях на території держав-членів, ще більше "обрубує" можливість завести крипто-гаманець тощо.

Додатково запроваджуються санкції проти нових олігархів, бізнесменів та компанії, які можуть бути безпосередньо пов’язані із вторгненням російської армії в Україну.

Окремо підкреслимо, що під заборону потраплять ще чотири ключові російські банки, які тримають близько чверті всього банківського сектора Росії.

У заяві Ради Євросоюзу зазначається, що від Росії вимагається негайне припинення агресії. Також дипломати засуджують кожен із військових злочинів, скоєний окупаційною армією.

Додамо, що вугільне ембарго мало розпочатися на місяць раніше — ще в липні. Проте з боку Німеччини виявилося дуже багато противників такого рішення, тому заборону на постачання такого палива довелося відстрочити.