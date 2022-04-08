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Транспортна блокада та вугільне ембарго: у ЄС узгодили новий пакет санкцій проти росії

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Транспортна блокада та вугільне ембарго: у ЄС узгодили новий пакет санкцій проти росії Новина оновлена 08 квітня 2022, 00:44

ЄС готується запровадити нові санкції проти росії

Країни Європейського союзу погодили новий пакет санкцій проти росії через вторгнення в Україну. Він включає заборону на швартування російських суден в європейських портах, а також вугільне ембарго.

Як повідомляється у Твіттер французького постійного представництва у Комітеті постпредів ЄС у Брюсселі (COREPER), документ буде схвалено Радою Євросоюзу у п’ятницю.

Зокрема нові санкції торкнуться російських олігархів, пропагандистів, військових та силовиків. Крім того, обмеження будуть накладені на виробничі та технологічні компанії, які викрито у підтримці вторгнення росії в Україну.

Також санкції передбачають заморожування активів низки російських банків, заборону на імпорт вугілля в ЄС, збройове ембарго та заборону на постачання до росії низки високотехнологічних товарів.

Крім того, буде накладено заборону на доступ суден під російським прапором до європейських портів разом із забороною пересування територією ЄС російських та білоруських вантажівок.

Як повідомлялося, у західних ЗМІ раніше повідомляли, що ЄС не вводитиме вугільне ембарго в цьому пакеті санкцій через прохання про відстрочку з боку Німеччини. Очікувалося, що повну заборону на постачання російського вугілля буде запроваджено лише у серпні.

Теги:
#ЄС #Росія #Санкції
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