Євросоюз відмовиться від російського вугілля, але не зараз: Reuters озвучило терміни

Заборону запровадили на місяць пізніше, ніж пропонувалося.

ЄС переносить повну заборону на імпорт російського вугілля на один місяць до середини серпня у новому пакеті санкцій

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформованих співрозмовників.

"Представники Європейського Союзу повинні схвалити в четвер, 7 квітня, заборону на російське вугілля, яке набуде чинності з середини серпня. На відстрочку ембарго наполягала Німеччина", — сказано у повідомленні.

Припинення імпорту ЄС російського вугілля є крайнім заходом у п’ятому пакеті санкцій проти росії, який Комісія ЄС запропонувала 5 квітня у відповідь на Бучанську різанину, яку влаштували росіяни в Київській області.

Зазначимо, що ще 6 квітня політики Євросоюзу не змогли погодити анонсований новий пакет санкцій проти росії та домовитися про заборону імпорту російського вугілля. 7 квітня дискусії продовжилися, було ухвалено рішення, згідно з яким російські компанії фактично зможуть експортувати вугілля до ЄС до середини серпня відповідно до чинних контрактів.

Нафта і газ, які є набагато більшим імпортом з Москви, як і раніше, залишаються недоторканими.

Нагадаємо, що США запровадили новий пакет санкцій проти росії. Обмеження торкнуться дочок путіна та лаврова, а також мішустину та ведмедєва.