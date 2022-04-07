Рус

Євросоюз відмовиться від російського вугілля, але не зараз: Reuters озвучило терміни

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
210
Німеччина є основним імпортером російського вугілля до ЄС Новина оновлена 07 квітня 2022, 11:35
Німеччина є основним імпортером російського вугілля до ЄС

Заборону запровадили на місяць пізніше, ніж пропонувалося.

ЄС переносить повну заборону на імпорт російського вугілля на один місяць до середини серпня у новому пакеті санкцій

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформованих співрозмовників.

"Представники Європейського Союзу повинні схвалити в четвер, 7 квітня, заборону на російське вугілля, яке набуде чинності з середини серпня. На відстрочку ембарго наполягала Німеччина", — сказано у повідомленні.

Припинення імпорту ЄС російського вугілля є крайнім заходом у п’ятому пакеті санкцій проти росії, який Комісія ЄС запропонувала 5 квітня у відповідь на Бучанську різанину, яку влаштували росіяни в Київській області.

Зазначимо, що ще 6 квітня політики Євросоюзу не змогли погодити анонсований новий пакет санкцій проти росії та домовитися про заборону імпорту російського вугілля. 7 квітня дискусії продовжилися, було ухвалено рішення, згідно з яким російські компанії фактично зможуть експортувати вугілля до ЄС до середини серпня відповідно до чинних контрактів.

Нафта і газ, які є набагато більшим імпортом з Москви, як і раніше, залишаються недоторканими.

Нагадаємо, що США запровадили новий пакет санкцій проти росії. Обмеження торкнуться дочок путіна та лаврова, а також мішустину та ведмедєва.

Теги:
#Вугілля #Санкції
Німеччина є основним імпортером російського вугілля до ЄС
Світ
Євросоюз відмовиться від російського вугілля, але не зараз: Reuters озвучило терміни
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Німеччина є основним імпортером російського вугілля до ЄС
Євросоюз відмовиться від російського вугілля, але не зараз: Reuters озвучило терміни
Дата публікації
Категорія
Олексій Арестович
Чому влада не сказала українцям, що вторгнення буде точно: Арестович дав пояснення
Дата публікації
Категорія
Літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 збройних сил рф
Окупанти не досягли повного панування в повітрі: що вони готують зараз
Дата публікації
Категорія
В Америці готові допомогти Україні по-новому
США використають проти росії тактику, яку востаннє застосовували проти Гітлера
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 7 квітня
Війна — день 43: росія продовжує атакувати Україну та вбивати українців, але зазнає втрат від ЗСУ та отримує нові санкції