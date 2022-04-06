Рус

Євросоюз не зміг узгодити нові санкції проти росії — Reuters

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
493
Прапор Європейського Союзу Новина оновлена 06 квітня 2022, 18:49
Прапор Європейського Союзу

Європейські політики побоюються за свою економіку.

У середу, 6 квітня, на 42-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну політики Євросоюзу не змогли погодити новий пакет санкцій проти росії та домовитися про заборону імпорту російського вугілля.

Про це повідомляє reuters.

Повідомляється, що дипломати Європейського Союзу не змогли затвердити нові санкції проти росії, запропоновані Європейською комісією, оскільки необхідно було вирішити технічні питання, зокрема питання про те, чи вплине заборона на чинні контракти.

У вівторок виконавчий орган ЄС запропонував заборонити імпорт всіх видів вугілля з рф в рамках ширшого пакета заходів, які ще більше обмежать торгівлю з Москвою. Санкції мають бути схвалені урядами ЄС, але на зустрічі представників у середу були висловлені побоювання, повідомили Reuters три джерела, знайомі з переговорами. Повідомляється, що дипломати продовжать дискусії на цю тему у четвер.

Крім того, в середу Велика Британія прийняла новий пакет санкції проти росії, передає Bloomberg. Зокрема санкції стосуються Бориса Ротенберга, голови Газпромбанку Андрія Акімова, співвласника Новотека Леоніда Міхельсона та основного власника Акрона В’ячеслава Кантора.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили новий пакет санкцій проти росії. Обмеження торкнуться дочок путіна та лаврова, а також мішустіна та Медведєва.

Теги:
#Росія #Євросоюз
володимир путін
Політика
США завдали нового санкційного удару по росії: під роздачу потрапили дочки путіна
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
володимир путін
США завдали нового санкційного удару по росії: під роздачу потрапили дочки путіна
Дата публікації
Категорія
Жозеп Боррель
У ЄС показали, як мало коштів дають Україні порівняно з росією: різниця величезна
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та володимир путін
Для переговорів Зеленського та путіна знайшли нову країну: Кремль майже згоден
Дата публікації
Категорія
Буча
Мінцифри відшукало родичів катів із Бучі: що росіяни відповіли українцям
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 6 квітня
Війна — день 42: бої за південь та схід України продовжуються, росія бомбить українські міста