Євросоюз не зміг узгодити нові санкції проти росії — Reuters

Європейські політики побоюються за свою економіку.

У середу, 6 квітня, на 42-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну політики Євросоюзу не змогли погодити новий пакет санкцій проти росії та домовитися про заборону імпорту російського вугілля.

Про це повідомляє reuters.

Повідомляється, що дипломати Європейського Союзу не змогли затвердити нові санкції проти росії, запропоновані Європейською комісією, оскільки необхідно було вирішити технічні питання, зокрема питання про те, чи вплине заборона на чинні контракти.

У вівторок виконавчий орган ЄС запропонував заборонити імпорт всіх видів вугілля з рф в рамках ширшого пакета заходів, які ще більше обмежать торгівлю з Москвою. Санкції мають бути схвалені урядами ЄС, але на зустрічі представників у середу були висловлені побоювання, повідомили Reuters три джерела, знайомі з переговорами. Повідомляється, що дипломати продовжать дискусії на цю тему у четвер.

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Крім того, в середу Велика Британія прийняла новий пакет санкції проти росії, передає Bloomberg. Зокрема санкції стосуються Бориса Ротенберга, голови Газпромбанку Андрія Акімова, співвласника Новотека Леоніда Міхельсона та основного власника Акрона В’ячеслава Кантора.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили новий пакет санкцій проти росії. Обмеження торкнуться дочок путіна та лаврова, а також мішустіна та Медведєва.