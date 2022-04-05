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"Повна блокада": у мережі пораділи важливому нюансу нових санкцій проти рф

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Нові санкції Європейського Союзу щодо рф Новина оновлена 05 квітня 2022, 21:57
Нові санкції Європейського Союзу щодо рф

Нові санкції ЄС стосуються заборони доступу до своїх портів російським суднам

Після того, як Європа побачила всі жахіття звірства російських військових проти мирного населення України, в ЄС озвучили нові санкції проти росії. Один із пунктів назвали "повною транспортною блокадою" для російських перевізників у Європі.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

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"По факту це повна транспортна блокада. Що в цілому не так вже й страшно — залишились ще коні, сані та олені", — віджартувався Нейєм.

Нагадаємо, що Євросоюз запроваджує заборону на використання своїми автомобільними дорогами всім російським та білоруським автотранспортним операторам, а також закриває доступ до своїх портів усім російським суднам та суднам, які перебувають в управлінні російськими компаніями.

Нагадаємо, раніше з’являлася інформація про те, що новий пакет європейських санкцій може обмежити лізинг літаків, імпорт та експорт виробів зі сталі та предметів розкоші. Тим часом в Україні наголошують – цього мало, і головним санкційним ударом по країні-агресору має бути пряме ембарго на всі енергоресурси, чи непрямі заходи – закриття портів для товарів.

Теги:
#Росія #Санкції
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