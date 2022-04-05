"Повна блокада": у мережі пораділи важливому нюансу нових санкцій проти рф
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Нові санкції ЄС стосуються заборони доступу до своїх портів російським суднам
Після того, як Європа побачила всі жахіття звірства російських військових проти мирного населення України, в ЄС озвучили нові санкції проти росії. Один із пунктів назвали "повною транспортною блокадою" для російських перевізників у Європі.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
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"По факту це повна транспортна блокада. Що в цілому не так вже й страшно — залишились ще коні, сані та олені", — віджартувався Нейєм.
Нагадаємо, що Євросоюз запроваджує заборону на використання своїми автомобільними дорогами всім російським та білоруським автотранспортним операторам, а також закриває доступ до своїх портів усім російським суднам та суднам, які перебувають в управлінні російськими компаніями.
Нагадаємо, раніше з’являлася інформація про те, що новий пакет європейських санкцій може обмежити лізинг літаків, імпорт та експорт виробів зі сталі та предметів розкоші. Тим часом в Україні наголошують – цього мало, і головним санкційним ударом по країні-агресору має бути пряме ембарго на всі енергоресурси, чи непрямі заходи – закриття портів для товарів.
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