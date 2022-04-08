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Зеленський отримав від ЄС "опитувальник" для членства, а на травень призначено спецсаміт

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський Новина оновлена 08 квітня 2022, 20:50
Володимир Зеленський

Європейські топ-чиновники відвідали Україну.

У п’ятницю, 8 квітня, на 44-й день війни президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка відвідала Київ, передала президентові України Володимиру Зеленському "опитувальник", що є наступним формальним кроком на шляху до вступу України до Євросоюзу.

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

Повідомляється, що за результатами цього опитування в Євросоюзі розглядатиметься готовність країни до вступу. Зазвичай ця процедура триває роки, але в ЄС намагатимуться зробити це за кілька тижнів.

Крім того, на кінець травня призначено спеціальний саміт ЄС, який у п’ятницю скликав Президент Європейської ради Шарль Мішель. На порядку денному стоятиме українське питання.

"Як обговорювалося у Версалі та на останній Європейській раді, спеціальна Європейська рада відбудеться 30 та 31 травня. На порядку денному оборона, енергетика та Україна", — написав Мішель на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, 8 квітня ЄС схвалив новий пакет санкцій проти рф. Ці економічні обмеження безпосередньо пов’язані з трагічними обставинами, що розкрилися на Київщині після звільнення регіону від російських загарбників.

Теги:
#Україна #Росія #Євросоюз #Володимир Зеленський #Війна з Росією
Володимир Зеленський
Новини Європи
Зеленський отримав від ЄС "опитувальник" для членства, а на травень призначено спецсаміт
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