Война — день 81: оккупанты пытаются наступать на Донбассе и потерпают от ВСУ на Харьковщине

Оперативно о главном 15 мая

В Украине наступил 81-й день с момента начала полномасштабного вторжения россии в нашу страну. Наиболее сложной ситуация, как и прежде, остается на Донбассе, где оккупанты пытаются достичь хоть какой-то победы и продолжают предпринимать очередные попытки наступления не считаясь с потерями. Тем временем украинские войска совершают успешные контратаки на Харьковском направлении. В свою очередь в Турции уже начали говорить, что россия хочет начать переговоры с Киевом и с Западом, чтобы заключить "новую большую сделку".

В этом материале "Телеграф" будет информировать о главных событиях Украины и мира 15 мая, но более оперативно следить за обстановкой можно в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

Ознакомиться с новостями за 12 мая можно в материале: "Война — день 78: россияне отходят от Харькова, но держатся за Донбасс".

А о ситуации в стране за 13 мая можно прочесть в новости:"Война — день 79: россиян вытесняют с Харьковщины, а они в отместку бьют ракетами по мирным городам".

Информация за 14 мая доступна в трансляции: "Война – день 80: россияне сдают позиции в Украине, пока Кремль угрожает войной другим странам".