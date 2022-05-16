Укр

Дым видно за километры: в Николаеве второй мощный "прилет" за день

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Николаев часто обстреливают, но этот "прилет" вышел масштабным Новость обновлена 16 мая 2022, 13:12
Николаев часто обстреливают, но этот "прилет" вышел масштабным

Совсем рядом там жилые многоэтажки

Понедельник, 16 мая, выдался очень неспокойным для жителей Николаева, — российские военные активно обстреливают город издали, из-за чего за день в городе произошел уже второй крупный пожар.

Фото и видео с места событий активно тиражируют местные жители в соцсетях.

Отмечается, что первый большой "прилет" был еще утром, тогда загорелось здание магазина и была сильно повреждена легковушка.

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Последствия утреннего обстрела Николаева
Последствия утреннего обстрела Николаева

Второй "прилет" случился около 12:30, предварительно запустили ракету со стороны Черного моря, однако пока нет никаких официальных подтверждений или комментариев.

Судя по сообщениям на местных каналах, взрыв и пожар случился прямо возле 9-этажек, и могли пострадать люди.

Как видно на фото и видео, столб дыма над местом ЧП стоит очень большой.

Как сообщал "Телеграф", ранее сегодня россияне пустили ракету по мосту через Белгород-Днестровский лиман в Одесской области, но промазали и вместо этого ударили по базе отдыха, вследствие чего пострадало три мирных человека.

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#Николаев