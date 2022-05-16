Оккупанты нанесли ракетный удар по базе отдыха под Одессой (фото и карта)

Хотели ударить по мосту через лиман, но промахнулись

Утром в понедельник, 16 мая, российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области, — в очередной раз ударили неподалеку от моста через Белгород-Днестровский лиман под Одессой. Можно предположить, что мост и был целью удара, но вышла промашка. Пострадало минимум три человека, среди которых ребенок.

Фото и детали постепенно публикуют местные каналы в сети.

Отмечается, что воздушная тревога в Одессе была объявлена в 08:39, после чего буквально через 20 минут в области услышали несколько взрывов и увидели дым.

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Позже на Белгород-Днестровских каналах официально уточнили, что дым видно в районе между станциями Каролино-Бугаз и Лиманская в Затоке. Стоит заметить, что этот участок находится на побережье, и в курортный сезон туда съезжаются много отдыхающих, — там одни базы отдыха.

Приблизительный участок попадания на карте

Позже в оперативном командовании "Юг" уточнили: "В результате ракетного удара по Одесщине самолетами стратегической авиации, поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа".

Предварительно, пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребенок.

Судя по дыму, "прилетело" хорошо

Масштабы разрушений пока не уточняются

О погибших пока тоже ничего не известно

Стоит заметить, что до этого россия наносила уже четыре удара по мосту через Белгород-Днестровский лиман, — местные власти объясняли, что таким образом противник хочет "отрезать" от остальной Украины большой кусок Одесской области.

Как сообщал "Телеграф", в последнее время россия пустила в ход старое вооружение, — более опасное в эксплуатации и намного менее точное.