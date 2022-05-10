«Куда попали – там и штаб» - эксперт рассказал о советской ракете, которыми враг обстреливает Одессу

Исчерпав запасы современных ракет россия бьет по городам 60-летним старьем рассчитанным на ядерный удар

Вот уже несколько Одесса подвергается ракетным обстрелам, в результате чего гибнут жители города и страдают объекты гражданской инфраструктуры. В ход идут как современные ракеты "Калибр", так и устаревшие еще советские противокорабельные Х-22, тяжелые и довольно мощные, но при этом абсолютно неточные, с кругом вероятного отклонения от цели в 200-300 метров.

Украинский военный историк Андрей Харук рассказал о технике, применяемой оккупантами.

Оружие, которому 60 лет

По словам историка прототип Х-22 был изготовлен еще в 1961 году, и ракета получилась весьма неоднозначной:

большой и тяжелой – длиной в 11,5 метров и весом 5,7 тонн;

быстрой – скорость в 3000 км/ч, а для варианта Х-22М принятого на вооружение в 1976 году, даже 4000 км/ч делает ее гиперзвуковой;

летает на больших высотах – ракета летает на высотах в 10-12 километрах, что значительно облегчает ее обнаружение и уничтожение средствами ПВО, в то время как "Калибр" хотя и дозвуковой, но способен летать на малых высотах в десятки метров.

Дальность полета ракеты – составляет в зависимости от высоты и скорости полета, колеблясь между 400 и 550 километрами.

"Однако, учитывая техническое состояние Ту-22М3, их двигателей и уровень подготовки экипажей, очень сомневаюсь, что кто-то рискнет произвести пуск ракеты с гиперзвуковой скоростью. То есть, если Ту-95МС и Ту-160 могут запускать свои современные ракеты по городам Украины над Каспием, то Ту-22М3 должен действовать над Черным морем. Теоретически Ту-22М3 может нести целых три ракеты Х-22 (одна под фюзеляжем и два под крылом), но только одна ракета считается нормальной боевой нагрузкой", — говорит о сложностях применения ракет с самолетов-носителей Андрей Харук.

Точность из расчета на авианосец

Своим появлением Х-22 по словам эксперта обязана "авианосцефобии" СССР – не имея возможности создать аналогичные надводные корабли, советское руководство решило бороться с ними посредством самолетов-ракетоносцев и дальнобойных ракет. С этой целью была разработана связка ракеты Х-22 и самолета-носителя Ту-22.

Основная цель для ракеты – авианосец, определили ее тактико-технические характеристики и тактику использования.

Так, из 5,7 тонн веса на боевую часть приходится 1 тонна, а сама БЧ может иметь как ядерную начинку, так и обычную фугасно-кумулятивную с 600 кг взрывчатки.

"Гиперзвуковая скорость Х-22 гарантировали прорыв ПВО авианосных соединений США, конечно, на момент 60-х годов, кумулятивный эффект боевой части ракеты пробивал борт авианосца, а фугасная часть взрывалась внутри", — говорит об особенностях боевого применения ракеты эксперт.

Точность попадания ракеты при этом явно не ставилась как приоритет, ведь применять их планировали в составе массового залпа всего авиаполка Ту-22М – 20 самолетов, или сразу запуском ракеты с ядерной БЧ.

"Радиолокационная система X-22, спроектированная в начале 1960-х годов, способна запускать ракету по радиоконтрастным целям — например, по тому же авианосцу, который четко выделяется в море. А вот на земле Х-22 может поражать, как пишут сами москали, лишь площадные цели", — говорит о "высокой" точности Х-22 Андрей Харук.

В результате, как говорит эксперт, враг вынужден применять испытанный еще в Сирии рецепт "куда попали – там и штаб ИГИЛ".

"Вот и превращается одесский прибрежный отель в "место проживания иностранных наемников", а торговый центр в "склад оружия западного производства". В любом случае использование Х-22 является красноречивым подтверждением тезиса о постепенном исчерпании запасов современных крылатых ракет", — утверждает Андрей Харук.

Данных о точной численности выпущенных в свое время ракет Х-22 нет, но известно, что их было выпущено не менее 1000 единиц, причем несколько сотен из них состояли на вооружении Украины, но в 2000-м году были переданы рф в счет долгов за газ.

Основным самолетом-носителем Х-22 является также еще советский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, получивший прозвище "Палач Мариуполя". Впрочем, данный самолет разработки 70-х годов, не представляет опасности для Украины и будет легко сбит отечественной ПВО, поэтому противник старается не заходить в зону ее действия.