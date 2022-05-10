Укр

Арестович назвал главную угрозу использования россиянами советских ракет: жертв будет больше

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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российская ракета Х-22 Новость обновлена 10 мая 2022, 09:33
российская ракета Х-22

россия начала применять против мирного населения Украины очень неточные ракеты, так что жертв может стать больше

Армия нацистских захватчиков приступила к использованию на войне в Украине ракет устаревшего типа вооружения еще времен СССР. Эти шеститонные сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты очень мощные, однако их главная беда — погрешность при попадании в цель от 200 до 300 метров.

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Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время своего очередного интервью с Марком Фейгиным.

"То есть они очень-то неточные. И это значит, что количество промахов будет больше, и будут попадать они чаще по гражданским объектам. С другой стороны, это означает, что высокоточное оружие они экономят", — сообщил украинский чиновник.

Стоит отметить, что ракеты Х-22 были приняты на вооружение в СССР еще в 1968 году, но десятки лет их не использовали. Все это время они находились на русских складах.

Интервью Алексея Арестовича

Ранее "Телеграф" сообщал, как советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о новом плане кровавого российского диктатора путина в Украине и дал прогноз на дальнейшее развитие войны с россией.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Ракеты #СССР #Вооружение
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