Россияне уже дважды ударили ракетами по мосту под Одессой: Арестович назвал цель

Причина может быть в обострении на Приднестровье

Российские военные дважды за сутки ударили ракетами по мосту через Днестровский лиман неподалеку от Белгород-Днестровского под Одессой.

Вследствие этого он получил повреждения, но железнодорожники не пострадали, информирует глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

Стоит заметить, что первый ракетный удар произошел днем 26 апреля, — тогда мост пострадал, но удалось частично восстановить движение по одной полосе моста, велись ремонтные работы, как сообщал глава Одесской государственной администрации Сергей Братчук.

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Видимо, чтобы пресечь эти работы, в 06:46 был нанесен еще один удар.

По данным Братчука, после повторного удара зафиксировали разрушение моста.

Мост через Белгород-Днестровский лиман на карте

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович обратил внимание на то, что в россии уже звучат прямые заявления о необходимости оккупации Молдовы, и высказал свое мнение о цели удара по мосту через Днестровский лиман.

"[Это было сделано] явно с желанием пресечь возможность перебрасывания туда наших войск. Значит что мы можем предположить? Что могут организовать тут какую-то десантную операцию", — подчеркнул он.

Как сообщал "Телеграф", прошлой ночью также были нанесены серьезные удары по предприятиям под Кривым Рогом.