Приднестровье вновь полыхнуло: что происходит в непризнанной "ПМР" и что говорят Украина, Молдова и Россия (обновляется)
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Градус напряженности в регионе только повышается
25 и 26 апреля на территории непризнанного Приднестровья была зафиксирована военная активность. Сначала местные силовики заявили об обстрелах "Министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, а затем посыпалась информация о взрывах на территории местной телерадиостанции и, вероятно, военного аэродрома. Последнее не подтверждается официально, однако некоторые украинские политики уже говорят о возможной достоверности подобного события.
Следует отметить что непризнанная миром "Приднестровская Молдовская республика", находящаяся на территории Молдовы, весьма "воспрянула духом" вскоре после заявлений российской стороны о целях своей "спецоперации" в Украине. Среди них — и взятие под контроль южных украинских регионов, что могло бы обеспечить коридор к Приднестровью.
Что именно происходит сейчас в этом регионе, подробно расскажет "Телеграф".
В понедельник, 25 апреля, возле здания "МГБ ПМР" в Тирасполе прозвучало несколько сильных взрывов. Очевидцы публиковали фото и видео с места происшествия, запечатлев не только повреждения домов, но и оружие, которое лежало просто посреди улицы.
Позже, к слову, выяснилось, что эти самые гранатометы на фото были макетами.
В Молдове официально заявили, что пророссийские боевики и местные коллаборанты решили таким образом устроить провокацию. По мнению политиков, в непризнанной республике ищут возможности для обострения обстановки.
Уже спустя сутки, 26 апреля, взрывы прозвучали и в другом месте — неподалеку поселка Маяк Григориопольского района.
Официально было подтверждено повреждение двух телевышек. Некоторые источники, в том числе и украинский нардеп Алексей Гончаренко, информировал о вероятных взрывах на военном аэродроме, принадлежащем боевикам.
Вскоре после этого главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заговорил о новых этапах "спецоперации", которые касаются "помощи" Приднестровью. Вероятней всего, в россии рассчитывают дестабилизировать ситуацию не только в Украине, но и Молдове, а также оправдать свою агрессию на Херсонщине, Николаевщине и Одесщине необходимостью дойти до "МПР".
Отметим, что над Молдовой уже не летают самолеты, как и над Украиной. Вероятно, другие страны и авиакомпании действительно опасаются возможного перехода военных действий и на молдавскую территорию.
В самом же Приднестровье "местные власти" заявили, что будут принимать решения "насчет интересов республики". Существует вероятность, что боевики обратятся напрямую к россии, чтобы та их "спасла", как это уже было с "Л-ДНР" накануне полноценного вторжения рф в Украину.
Добавим, что на территории незаконного формирования уже объявили "красный" уровень опасности, который связан с вероятным террористическими атаками. Боевики утверждают, что за два дня было зафиксировано три атаки: возле здания "МГБ", рядом с поселком Парканы, а также в Маяке. Также росСМИ сообщают, что в Приднестровье не будет традиционного парада ко Дню победы 9 мая — из-за небезопасности массовых скоплений людей.
Тем временем президентка Молдовы Майя Санду уже созвала Совет безопасности, чтобы обсудить возможные провокации со стороны пророссийских боевиков и коллаборантов с "ПМР". Собрание запланировано на 13:00 по Кишиневу, в местном Президиуме. Общение с прессой у Санду пройдет в 15:00.
А пока ситуация развивается весьма динамично, обычные жители Приднестровья массово ринулись покидать неподконтрольную Молдове территорию. Об этом проинформировал украинский журналист Андрей Цаплиенко.
"Телеграф" продолжает следить за происходящем в регионе.
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