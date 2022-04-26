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Приднестровье вновь полыхнуло: что происходит в непризнанной "ПМР" и что говорят Украина, Молдова и Россия (обновляется)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Российских боевиков активизировали и в непризнанной "ПМР" Новость обновлена 26 апреля 2022, 12:57
Российских боевиков активизировали и в непризнанной "ПМР"

Градус напряженности в регионе только повышается

25 и 26 апреля на территории непризнанного Приднестровья была зафиксирована военная активность. Сначала местные силовики заявили об обстрелах "Министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, а затем посыпалась информация о взрывах на территории местной телерадиостанции и, вероятно, военного аэродрома. Последнее не подтверждается официально, однако некоторые украинские политики уже говорят о возможной достоверности подобного события.

Следует отметить что непризнанная миром "Приднестровская Молдовская республика", находящаяся на территории Молдовы, весьма "воспрянула духом" вскоре после заявлений российской стороны о целях своей "спецоперации" в Украине. Среди них — и взятие под контроль южных украинских регионов, что могло бы обеспечить коридор к Приднестровью.

Что именно происходит сейчас в этом регионе, подробно расскажет "Телеграф".

В понедельник, 25 апреля, возле здания "МГБ ПМР" в Тирасполе прозвучало несколько сильных взрывов. Очевидцы публиковали фото и видео с места происшествия, запечатлев не только повреждения домов, но и оружие, которое лежало просто посреди улицы.

Момент после взрыва в Приднестровье
Момент после взрыва в Приднестровье
Гранатомет посреди улицы
Гранатомет посреди улицы

Позже, к слову, выяснилось, что эти самые гранатометы на фото были макетами.

На тубусе хорошо видно слово "макет"
На тубусе хорошо видно слово "макет"

В Молдове официально заявили, что пророссийские боевики и местные коллаборанты решили таким образом устроить провокацию. По мнению политиков, в непризнанной республике ищут возможности для обострения обстановки.

Уже спустя сутки, 26 апреля, взрывы прозвучали и в другом месте — неподалеку поселка Маяк Григориопольского района.

Поселок Маяк на карте
Поселок Маяк на карте

Официально было подтверждено повреждение двух телевышек. Некоторые источники, в том числе и украинский нардеп Алексей Гончаренко, информировал о вероятных взрывах на военном аэродроме, принадлежащем боевикам.

Развалины телевышек
Развалины телевышек

Вскоре после этого главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заговорил о новых этапах "спецоперации", которые касаются "помощи" Приднестровью. Вероятней всего, в россии рассчитывают дестабилизировать ситуацию не только в Украине, но и Молдове, а также оправдать свою агрессию на Херсонщине, Николаевщине и Одесщине необходимостью дойти до "МПР".

Отметим, что над Молдовой уже не летают самолеты, как и над Украиной. Вероятно, другие страны и авиакомпании действительно опасаются возможного перехода военных действий и на молдавскую территорию.

Карта полетов на 26 апреля
Карта полетов на 26 апреля

В самом же Приднестровье "местные власти" заявили, что будут принимать решения "насчет интересов республики". Существует вероятность, что боевики обратятся напрямую к россии, чтобы та их "спасла", как это уже было с "Л-ДНР" накануне полноценного вторжения рф в Украину.

Добавим, что на территории незаконного формирования уже объявили "красный" уровень опасности, который связан с вероятным террористическими атаками. Боевики утверждают, что за два дня было зафиксировано три атаки: возле здания "МГБ", рядом с поселком Парканы, а также в Маяке. Также росСМИ сообщают, что в Приднестровье не будет традиционного парада ко Дню победы 9 мая — из-за небезопасности массовых скоплений людей.

Тем временем президентка Молдовы Майя Санду уже созвала Совет безопасности, чтобы обсудить возможные провокации со стороны пророссийских боевиков и коллаборантов с "ПМР". Собрание запланировано на 13:00 по Кишиневу, в местном Президиуме. Общение с прессой у Санду пройдет в 15:00.

А пока ситуация развивается весьма динамично, обычные жители Приднестровья массово ринулись покидать неподконтрольную Молдове территорию. Об этом проинформировал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Телеграф" продолжает следить за происходящем в регионе.

Теги:
#Украина #Политика #Молдова #Россия #Приднестровье
Российских боевиков активизировали и в непризнанной "ПМР"
Политика
Приднестровье вновь полыхнуло: что происходит в непризнанной "ПМР" и что говорят Украина, Молдова и Россия (обновляется)
Дата публикации
Дата публикации
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Российских боевиков активизировали и в непризнанной "ПМР"
Приднестровье вновь полыхнуло: что происходит в непризнанной "ПМР" и что говорят Украина, Молдова и Россия (обновляется)
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