В россии официально назвали цель "второго этапа спецоперации"

кремль впервые официально признал свои цели в Украине

российская армия в ходе так называемого "второго этапа спецоперации" в Украине планирует установить полный контроль над Донбассом, а также южными регионами страны.

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Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил и. командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

"Вторая фаза началась буквально два дня назад. Армия россии во время второй фазы планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить коридор в Крым, а также выход в Приднестровье", — заявил он.

Стоит отметить, что о том, что российские захватчики попытаются нанести удар не только на Донбассе, но и на юге Украины, ранее заявляли и западные эксперты. Не исключали такого варианта и украинские военные.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во время вчерашней встречи кровавого диктатора россии владимира путина и министра обороны рф сергея шойгу последний заявил, что российские боевики якобы уже взяли под контроль украинский Мариуполь и заставили сдаться украинских защитников.