Соврал путину в лицо: украинцев возмутило заявление шойгу о Мариуполе

шойгу отчитался о пути "взятия Мариуполя"

российские вооруженные силы, участвующие в так называемой "военной спецоперации" в Украине, якобы взяли под контроль украинский Мариуполь.

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Об этом министр обороны россии сергей шойгу заявил во время личной встречи с кровавым лидером страны владимиром путиным. Диалог российского диктатора и его приспешника транслировался на одном из ведущих телеканалов россии.

"Мариуполь взят под контроль", — доложил шойгу.

По словам чиновника, сейчас на территории "Азовстали" заблокировано более двух тысяч боевиков. На момент оцепления украинского Мариуполя численность так называемых "националистов", а также иностранных наемников будто бы составила около 8 100 тысяч человек. Кроме этого он добавил, что сложили оружие и сдались в плен 1478 украинских "боевиков".

Встреча кровавого лидера России путина и шойгу

В соцсетях украинцы возмущены заявлением прокремлевского чиновника. Большинство отмечает, что единственное, от чего "русский мер" сумел освободить Мариуполь, так это от спокойной жизни, жилых домов, промышленности и торговли.

Есть и такие, кто подчеркивает, что российским захватчикам даже не удалось покорить украинский город, а речи о его "освобождении" и быть не может.

Реакция пользователей сети на заявление шойгу

Стоит отметить, что, несмотря на все попытки вражеской армии взять под свой контроль многострадальный Мариуполь, он до сих пор находится под защитой украинских военнослужащих.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава украинского управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в украинские защитники не собираются покидать свои позиции в Мариуполе и будут защищать его до момента деблокады и полного освобождения от российских захватчиков.