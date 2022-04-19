Укр

Наступление оккупантов на Донбассе: опубликована свежая карта боев в Украине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Война в Украине Новость обновлена 19 апреля 2022, 16:10
Война в Украине

ВСУ сдерживают врага, который вновь пошел в наступление.

Во вторник, 19 апреля, на 55-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боевых действий в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта фактически не изменилась по сравнении с 18 апреля.

Карта боев в Украине за 19 апреля.jpg
Карта боев в Украине за 19 апреля.jpg
Карта боев в Украине за 18 апреля.jpg
Карта боев в Украине за 18 апреля.jpg

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.

На Слобожанском направлении противник определенным составом сил продолжает частичную блокировку Харькова. По имеющейся информации, в целях организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, враг осуществляет опрокидывание дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивает на выходе к админграницам Херсонской области.

Напомним, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что началась битва за Донбасс. На следующий день глава мид рф сергей лавров сообщил о начале новой фазы спецоперации в Украине.

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