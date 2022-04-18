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"Жмут и ищут слабое место": Зеленский заявил, что битва за Донбасс началась

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Владимир Зеленский Новость обновлена 18 апреля 2022, 23:17
Владимир Зеленский

Захватчики активизировались и стали больше атаковать.

Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Российская армия сконцентрирована именно на этом наступлении, однако украинские военные не собираются уступать ни на шаг.

Об этом в обращении в понедельник, 18 апреля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, атаки оккупантов на Востоке и Юге Украины стали более активными и продуманными, а изменение их тактики может свидетельствовать о страхе россиян потерять все войско.

"На Востоке и Юге нашего государства оккупанты в последнее время пытаются атаковать немного более продуманно, чем это было раньше. Давят, ищут слабое место в обороне нашего государства, чтобы найти и зайти туда основными силами. Пожалуй, российские генералы, привыкшие не считать хоть как-то потери, убили уже столько военных, что даже им приходится быть осторожнее, потому что никого не останется. Впрочем, пусть не надеются, что это им поможет. Это вопрос только времени, когда вся территория нашего государства будет освобождена от оккупантов", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что 18 апреля Вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма. Однако, к сожалению, потеряли город Кременная в Луганской области.

Также "Телеграф" сообщал, что в заблокированном Мариуполе полк "Азов" перешел в контратаку и показал видео уничтожения вражеской группировки.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Обращение #Владимир Зеленский
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