Несмотря на превосходящие силы россиян, бойцы "Азова" проводят контратаку

Бойцы полка "Азов" проводят контратаку в заблокированном Мариуполе, за который продолжаются тяжелые бои.

Видео контратаки бойцы опубликовали на канале полка в Телеграм.

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"Оборона Мариуполя продолжается. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка "Азов" проводят контратаку", — говорится в сообщении полка.

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Отметим, эксперты считают, что захват Мариуполя случится на неделе, хоть и с большими потерями российских сил. Тем временем в городе остается еще немало гражданского населения, часть из которого находится на "Азовстали". Об этом сообщили ряд источников, в убежищах на заводе около тысячи человек, среди них дети.

Как ранее писал "Телеграф", тела гражданских жертв российского вторжения в Мариуполе все еще остаются лежать на улицах — журналистам удалось попасть в окрестности завода Ильича. При этом российская пропаганда уже не скрывает, что город "утюжат" обстрелами умышленно — якобы в назидание остальным городам, которые не захотят сдаваться.