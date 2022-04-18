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Украинские бойцы освободили еще несколько населенных пунктов: что известно

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Обстрелянный Изюм в Харьковской области Новость обновлена 18 апреля 2022, 17:19
Обстрелянный Изюм в Харьковской области

ВСУ освободили ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма

В понедельник, 18 апреля, стало известно, что Вооруженные силы Украины уволили ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Мотузяник.

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"Да, я могу подтвердить. Ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными были освобождены", — сообщил Мотузяник.

Ранее сообщалось, что бойцы полка "Азов" проводят контратаку в заблокированном Мариуполе, за который продолжаются тяжелые бои.

Добавим, что тела гражданских жертв российского вторжения в Мариуполе все еще остаются лежать на улицах — журналистам удалось попасть в окрестности завода Ильича. При этом российская пропаганда уже не скрывает, что город "утюжат" обстрелами умышленно — якобы в назидание остальным городам, которые не захотят сдаваться.

Теги:
#Украина #Харьковская область #Изюм #Оккупанты
Обстрелянный Изюм в Харьковской области
Харьков
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