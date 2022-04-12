На РосТВ цинично признались, зачем уничтожили Мариуполь

Россияне угрожают уничтожить и другие украинские города.

Российский пропагандист и военный корреспондент Александр Сладков откровенно признался, что вражеская армия умышленно разрушила город Мариуполь Донецкой области. Он отметил, что это было сделано для того, чтобы запугать жителей города и заставить их сдаться.

Об этом рассказал украинский блоггер Денис Казанский на собственном Youtube-канале.

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"Мариуполь. Квартал апокалипсиса. Надо ли эти разрушения показывать на весь мир? Надо. Во-первых, потому что это правда. Во-вторых, потому, что не мы это придумали, и люди это, поймут, не сегодня, то завтра. В-третьих: пусть смотрят в Киеве и Львове, Черкассах и Полтаве, Тернополе и Черновцах, – если город не сдается, его уничтожают", – написал пропагандист Сладков в собственном Telegram-канале, тем самым признавшись, что россияне уничтожают украинский город умышленно.

Сладков откровенно признался, зачем Россия уничтожает украинский Мариуполь

"И эти люди, открыто угрожающие уничтожением целых городов и убийством десятков тысяч мирных жителей, называют себя "защитниками" и "освободителями"", — добавил по этому поводу Денис Казанский.

Напомним, что 11 апреля российские оккупанты атаковали Мариуполь неизвестным химическим веществом. У пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения наблюдались следующие симптомы: гиперемия лица, повышение давления, сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз. Видео с пострадавшими показали в сети.

О возможности применения химического оружия в Мариуполе непосредственно заявляли в российских СМИ представители оккупационных властей ОРДЛО.

Напомним, в связи с опасностью украинский Минздрав выпустил ряд рекомендаций в зависимости от вида применяемого химического оружия. "Телеграф" также публиковал информацию о зарине — ядовитом веществе, которое применялось во время российской кампании в Сирии.