Укр

На РосТВ цинично признались, зачем уничтожили Мариуполь

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Мариуполь находится под обстрелами россиян уже больше месяца Новость обновлена 12 апреля 2022, 16:05
Мариуполь находится под обстрелами россиян уже больше месяца

Россияне угрожают уничтожить и другие украинские города.

Российский пропагандист и военный корреспондент Александр Сладков откровенно признался, что вражеская армия умышленно разрушила город Мариуполь Донецкой области. Он отметил, что это было сделано для того, чтобы запугать жителей города и заставить их сдаться.

Об этом рассказал украинский блоггер Денис Казанский на собственном Youtube-канале.

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"Мариуполь. Квартал апокалипсиса. Надо ли эти разрушения показывать на весь мир? Надо. Во-первых, потому что это правда. Во-вторых, потому, что не мы это придумали, и люди это, поймут, не сегодня, то завтра. В-третьих: пусть смотрят в Киеве и Львове, Черкассах и Полтаве, Тернополе и Черновцах, – если город не сдается, его уничтожают", – написал пропагандист Сладков в собственном Telegram-канале, тем самым признавшись, что россияне уничтожают украинский город умышленно.

Сладков откровенно признался, зачем Россия уничтожает украинский Мариуполь
Сладков откровенно признался, зачем Россия уничтожает украинский Мариуполь

"И эти люди, открыто угрожающие уничтожением целых городов и убийством десятков тысяч мирных жителей, называют себя "защитниками" и "освободителями"", — добавил по этому поводу Денис Казанский.

Напомним, что 11 апреля российские оккупанты атаковали Мариуполь неизвестным химическим веществом. У пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения наблюдались следующие симптомы: гиперемия лица, повышение давления, сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз. Видео с пострадавшими показали в сети.

О возможности применения химического оружия в Мариуполе непосредственно заявляли в российских СМИ представители оккупационных властей ОРДЛО.

Напомним, в связи с опасностью украинский Минздрав выпустил ряд рекомендаций в зависимости от вида применяемого химического оружия. "Телеграф" также публиковал информацию о зарине — ядовитом веществе, которое применялось во время российской кампании в Сирии.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Мариуполь #РосТБ
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