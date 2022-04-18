Битва за Донбасс началась: в ООС отчитываются об отражении наступлений врага и нанесенных потерях

К сожалению, врагам удалось захватить Кременную в Луганской области.

В Украине на 54-й день войны российские оккупанты попытались перейти в наступление почти по всей линии фронта на Донбассе и Слобожанщине. Попытка наступления не обошлась без серьезных потерь.

Об этом в понедельник, 18 апреля, в эфире единого телемарафона сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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По словам Данилова, вражеская армия смогла прорваться и захватить город Кременная в Луганской области и еще один населенный пункт, название которого он не сообщил. Ситуация на Донбассе пока сложная и боевые действия будут непростыми.

"Сегодня утром почти по всей линии фронта на территории Донбасса, Луганщины и Харьковщины оккупанты попытались прорвать нашу оборону. К счастью, наши военные держатся. Только в двух местах они [россияне] прошли – это Кременная и это еще один небольшой город", – сообщил секретарь СНБО.

В Операции Объединенных Сил сообщили, что за день на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили 7 вражеских атак и нанесли существенные потери российским оккупантам.

Украинские защитники на Донбассе уничтожили: 10 танков, 1 артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, 8 единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом. Также был сбит один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотника типа "Орлан-10".

Напомним, что по мнению главы Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергея Гармаша, битвы за Донбасс избежать не удастся. Более того, для Украины она – возможность обескровить противника, освободить территории и получить несколько лет мира.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина не будет отказываться от территорий Донбасса, чтобы закончить военное вторжение российской армии. Об этом заявил Владимир Зеленский.