Война — день 54: ВСУ освобождают Харьковщину, оккупанты терроризируют юг Украины

Оперативно о главном 18 апреля

Украина отбивает атаки российских захватчиков 54-й день. Свежие карты боев говорят о том, что наиболее активно оккупанты наступают на Слобожанском и Донецком направлениях, однако успехов в этом они не имеют. Так, украинские военнослужащие освободили три населенных пункта в Харьковской области — речь о Базалиевке, Лебьяжем, части Кутузовки. На Николаевщине наши морпехи также сорвали планы россиян на наступление, разнеся целое вражеское подразделение. За день выросла поддержка Украины и на международной арене. В частности, в Великобритании прямо призвали НАТО вступить за Украину.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире 18 апреля, оперативная информация доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Подразделения ПВО Воздушных Сил и Сухопутных войск за прошедший день уничтожили:

1 самолет (истребитель типа "Су");

3 вертолета (два Ми-24 и один Ка-52);

1 БПЛА ОТР (Орлан-10).

Напомним, что информация за 15 апреля доступна в материале: "Война – день 51: "Москва" пошла ко дну, а Байден пока не собирается ехать в Украину".

А о главных событиях 16 апреля можно узнать в материале: "Война – день 52: оккупанты уже потеряли более 20 тысяч солдат и мстят за это мирным городам Украины".

Ключевые события российско-украинской войны за 17 апреля читайте здесь: "Война — день 53: на юге и востоке Украины продолжаются ожесточенные бои с захватчиками, а против россии усиливают транспортную блокаду".