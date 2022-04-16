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Война — день 52: оккупанты уже потеряли более 20 тысяч солдат и мстят за это мирным городам Украины

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Война в Украине длится вот уже 52 дня Новость обновлена 16 апреля 2022, 01:02
Война в Украине длится вот уже 52 дня

Оперативно о главном 16 апреля

В Украине начался 52-й день с начала полномасштабного вторжения российских войск. С каждым новым днем становится все более понятно, что россии не удастся воплотить в жизнь свои планы по быстрому захвату нашей страны, а потому оккупанты мстят за это мирным гражданам, подвергая обстрелам украинские города и убивая простых граждан. Вместе с тем украинские войска продолжают уничтожать силы оккупантов, потери которых уже перевалили за 20 тысяч солдат. Страны Запада тоже не собираются стоять в сторонке и ужесточают санкции против россии и готовят новые поставки боевой техники и вооружения в Украину.

В этом материале "Телеграф" будет информировать читателей о наиболее важных новостях, которые произошли в Украине и мире 16 апреля, а более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 В войне с россией погибли до 3 тысяч украинских военнослужащих, сообщил Зеленский.

Командование Воздушных войск ВСУ: из-за больших потерь российские оккупанты существенно снизили активность в украинском воздушном пространстве, но наносят удары дистанционно – баллистическими и крыльями ракетами.

15 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и силами 93-й ОМБр Холодный Яр поражены семь воздушных целей российских оккупантов:

  • один самолет;
  • один вертолет;
  • три беспилотных летательных аппарата;
  • две крылатые ракеты.

Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей успешно совершила около 10 авианалетов на позиции оккупантов.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение. Ключевые тезисы:

  • Успехи наших военных на поле боя действительно веские. Но еще недостаточны, чтобы очистить нашу землю от кафиров. Будем бить их больше.
  • Санкции против россии очень серьезные. Экономически болезненные. Но еще недостаточны, чтобы российская военная машина осталась без средств к существованию. Продвигаем более сильные, более разрушительные.
  • Очередной санкционный пакет против россии должен содержать отказ от российской нефти. В целом демократический мир должен определиться с тем, что деньги россии за энергоресурсы – это действительно деньги на разрушение демократии.
  • Провел сегодня совещание с чиновниками. Ключевая тема – решение неотложных экономических вопросов, возникших за время военного положения. Отмечено, что четыре пятых всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории.
  • Продолжаем по меньшей мере на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 гривны 44 копейки за киловатт для потребляющих менее 250 киловатт. Это 80% наших граждан.
  • Провел сегодня важную встречу со всеми руководителями силового блока государства. Главная тема – это Мариуполь.
  • Деоккупировано уже 918 населенных пунктов разного масштаба, но все равно значимых для нас, для Украины. Производим разминирование. Возобновляем поставки электричества, воды и газа. Возобновляем работу полиции, почты, структур государственной и местной власти.

Напомним, что информация за 13 апреля доступна в материале: "Война – день 49: в Украине задержали Медведчука, США и Германия обещают оружие, а пути гнет свою линию".

О том, что происходило в Украине 14 апреля, читайте в материале: "Война — день 50: Украина ждет серьезных поставок оружия, россия отходит от удара по "Москве".

А о главных событиях 15 апреля можно узнать в материале: Война – день 51: "Москва" пошла ко дну, а Байден пока не собирается ехать в Украину

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#Украина #Россия #Война
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