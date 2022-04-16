Война — день 52: оккупанты уже потеряли более 20 тысяч солдат и мстят за это мирным городам Украины

Оперативно о главном 16 апреля

В Украине начался 52-й день с начала полномасштабного вторжения российских войск. С каждым новым днем становится все более понятно, что россии не удастся воплотить в жизнь свои планы по быстрому захвату нашей страны, а потому оккупанты мстят за это мирным гражданам, подвергая обстрелам украинские города и убивая простых граждан. Вместе с тем украинские войска продолжают уничтожать силы оккупантов, потери которых уже перевалили за 20 тысяч солдат. Страны Запада тоже не собираются стоять в сторонке и ужесточают санкции против россии и готовят новые поставки боевой техники и вооружения в Украину.

В этом материале "Телеграф" будет информировать читателей о наиболее важных новостях, которые произошли в Украине и мире 16 апреля, а более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 В войне с россией погибли до 3 тысяч украинских военнослужащих, сообщил Зеленский.

Командование Воздушных войск ВСУ: из-за больших потерь российские оккупанты существенно снизили активность в украинском воздушном пространстве, но наносят удары дистанционно – баллистическими и крыльями ракетами.

15 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и силами 93-й ОМБр Холодный Яр поражены семь воздушных целей российских оккупантов:

один самолет;

один вертолет;

три беспилотных летательных аппарата;

две крылатые ракеты.

Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей успешно совершила около 10 авианалетов на позиции оккупантов.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение. Ключевые тезисы:

Успехи наших военных на поле боя действительно веские. Но еще недостаточны, чтобы очистить нашу землю от кафиров. Будем бить их больше.

Санкции против россии очень серьезные. Экономически болезненные. Но еще недостаточны, чтобы российская военная машина осталась без средств к существованию. Продвигаем более сильные, более разрушительные.

Очередной санкционный пакет против россии должен содержать отказ от российской нефти. В целом демократический мир должен определиться с тем, что деньги россии за энергоресурсы – это действительно деньги на разрушение демократии.

В целом демократический мир должен определиться с тем, что деньги россии за энергоресурсы – это действительно деньги на разрушение демократии. Провел сегодня совещание с чиновниками. Ключевая тема – решение неотложных экономических вопросов, возникших за время военного положения. Отмечено, что четыре пятых всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории .

. Продолжаем по меньшей мере на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 гривны 44 копейки за киловатт для потребляющих менее 250 киловатт. Это 80% наших граждан.

Это 80% наших граждан. Провел сегодня важную встречу со всеми руководителями силового блока государства. Главная тема – это Мариуполь.

Деоккупировано уже 918 населенных пунктов разного масштаба, но все равно значимых для нас, для Украины. Производим разминирование. Возобновляем поставки электричества, воды и газа. Возобновляем работу полиции, почты, структур государственной и местной власти.

Напомним, что информация за 13 апреля доступна в материале: "Война – день 49: в Украине задержали Медведчука, США и Германия обещают оружие, а пути гнет свою линию".

О том, что происходило в Украине 14 апреля, читайте в материале: "Война — день 50: Украина ждет серьезных поставок оружия, россия отходит от удара по "Москве".

А о главных событиях 15 апреля можно узнать в материале: Война – день 51: "Москва" пошла ко дну, а Байден пока не собирается ехать в Украину