Война — день 52: оккупанты уже потеряли более 20 тысяч солдат и мстят за это мирным городам Украины
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Оперативно о главном 16 апреля
В Украине начался 52-й день с начала полномасштабного вторжения российских войск. С каждым новым днем становится все более понятно, что россии не удастся воплотить в жизнь свои планы по быстрому захвату нашей страны, а потому оккупанты мстят за это мирным гражданам, подвергая обстрелам украинские города и убивая простых граждан. Вместе с тем украинские войска продолжают уничтожать силы оккупантов, потери которых уже перевалили за 20 тысяч солдат. Страны Запада тоже не собираются стоять в сторонке и ужесточают санкции против россии и готовят новые поставки боевой техники и вооружения в Украину.
В этом материале "Телеграф" будет информировать читателей о наиболее важных новостях, которые произошли в Украине и мире 16 апреля, а более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.
01:00 В войне с россией погибли до 3 тысяч украинских военнослужащих, сообщил Зеленский.
Командование Воздушных войск ВСУ: из-за больших потерь российские оккупанты существенно снизили активность в украинском воздушном пространстве, но наносят удары дистанционно – баллистическими и крыльями ракетами.
15 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и силами 93-й ОМБр Холодный Яр поражены семь воздушных целей российских оккупантов:
- один самолет;
- один вертолет;
- три беспилотных летательных аппарата;
- две крылатые ракеты.
Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей успешно совершила около 10 авианалетов на позиции оккупантов.
00:00 Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение. Ключевые тезисы:
- Успехи наших военных на поле боя действительно веские. Но еще недостаточны, чтобы очистить нашу землю от кафиров. Будем бить их больше.
- Санкции против россии очень серьезные. Экономически болезненные. Но еще недостаточны, чтобы российская военная машина осталась без средств к существованию. Продвигаем более сильные, более разрушительные.
- Очередной санкционный пакет против россии должен содержать отказ от российской нефти. В целом демократический мир должен определиться с тем, что деньги россии за энергоресурсы – это действительно деньги на разрушение демократии.
- Провел сегодня совещание с чиновниками. Ключевая тема – решение неотложных экономических вопросов, возникших за время военного положения. Отмечено, что четыре пятых всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории.
- Продолжаем по меньшей мере на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 гривны 44 копейки за киловатт для потребляющих менее 250 киловатт. Это 80% наших граждан.
- Провел сегодня важную встречу со всеми руководителями силового блока государства. Главная тема – это Мариуполь.
- Деоккупировано уже 918 населенных пунктов разного масштаба, но все равно значимых для нас, для Украины. Производим разминирование. Возобновляем поставки электричества, воды и газа. Возобновляем работу полиции, почты, структур государственной и местной власти.
Напомним, что информация за 13 апреля доступна в материале: "Война – день 49: в Украине задержали Медведчука, США и Германия обещают оружие, а пути гнет свою линию".
О том, что происходило в Украине 14 апреля, читайте в материале: "Война — день 50: Украина ждет серьезных поставок оружия, россия отходит от удара по "Москве".
А о главных событиях 15 апреля можно узнать в материале: Война – день 51: "Москва" пошла ко дну, а Байден пока не собирается ехать в Украину