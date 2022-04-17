На Донбассе ВСУ отбили 10 атак за день: свежая карта боев в Украине
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ВСУ дают отпор оккупантам на всех направлениях.
В воскресенье, 17 апреля, на 53-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка поделилась свежей картой боевых действий на территории Украины.
Соответствующий пост Минобороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.
По данным британской разведки, линия фронта фактически не изменилась по сравнении с 16 апреля.
По данным Генштаба ВСУ, продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Находящиеся на украинской территории подразделения вооруженных сил Российской Федерации испытывают значительные проблемы с обеспечением. В то же время, смогли накопить значительные запасы боеприпасов.
На Слобожанском направлении изменений в составе и положении сил противника не отмечается. Оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова и обстрелы его жилых районов.
На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта. На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак врага, уничтожены пятнадцать танков, двадцать четыре единицы бронированной и десять единиц автомобильной техники, а также три артиллерийских системы противника.
На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивает на удержании занимаемых позиций.
Ранее сообщалось, что 17 апреля оккупанты ударили по центру Харькова. Местные власти сообщают о жертвах.
Напомним, общие потери россиян в Украине стремительно растут.
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