Оккупанты ударили по центру Харькова: есть погибшие и много раненых

На местах обстрелов работают спасатели.

Харьков на 53-й день войны в Украине российские оккупанты обстреляли в очередной раз. Один из снарядов попал в центр города, в результате чего погибли по меньшей мере 5 человек, еще 13 получили ранения.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Харьковской ОГА.

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По данным местных СМИ, вражеские ракеты прилетели по центру Харькова примерно после 14.00 17 апреля. После чего над городом навис столб дыма. Есть информация, что один из снарядов попал в жилую многоэтажку. В настоящее время во всей Харьковской области объявлена воздушная тревога, людей просят перейти в безопасные укрытия.

Между тем в Департаменте здравоохранения сообщили, что в результате обстрела погибли 5 человек, а еще 13 получили ранения. В местах обстрелов работают спасатели.

Кроме того, в Харьковской области обстреляли село Ивашки — последний населенный пункт в Золочевской общине, где до последнего не было обстрелов.

"Сегодня в пять утра обстреляли Ивашки Золочевской общины. Были из артиллерии. Как следствие, повреждены 10 частных домов, школа, газораспределительная станция, газосети. К счастью, люди все живы. Как началось, сразу попрятались в подвалы, погреба", — сообщил глава Золочевской общины Виктор Коваленко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове 17 апреля активисты на проспекте Петра Григоренко демонтировали памятник советскому маршалу Жукову.

Также мы писали, что оккупанты могут нанести удар по Харькову в рамках масштабного наступления на Донбасс.