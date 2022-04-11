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Удар на Покровск и Харьков, ракетные обстрелы Днепра, - боец спецназа описал сценарий битвы за Донбасс

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Боец ССО рассказал, как россияне могут наступать на Донбассе Новость обновлена 11 апреля 2022, 12:49
Боец ССО рассказал, как россияне могут наступать на Донбассе

Под удар в ходе битвы за Донбасс попадут три города

После победоносной для Украины битвы за Киев и отступления российских войск с большей части ранее оккупированных территорий, россия начала масштабное наступление на Донбассе, пытаясь окружить украинскую группировку в зоне ООС.

"Телеграф" поинтересовался у военнослужащего ССО МО Украины, как может выглядеть сценарий битвы за Донбасс.

Как попытаются окружать ВСУ на Донбассе?

По словам нашего собеседника есть ряд сценариев будущего наступления рф и битвы за Донбасс, с разной степенью вероятности. К примеру, масштабное наступление на Днепр с целью отрезать группировку ВСУ восточнее, он считает маловероятным.

"Линии снабжения россиян будут слишком растянуты при таком наступлении, а к чему это приводит, уже показала битва за Киев. В российских штабах конечно немало дебилов, но сумасшедших нет", — подчеркнул военнослужащий.

Более вероятным сценарием, по его мнению, может стать относительно ограниченная наступательная операция на окружение ВСУ на самом Донбассе.

"Например, атака двумя группировками войск – северной из района Изюма и южной из района Мариуполя. Скорее всего обе группировки попытаются соединиться где-то в районе Покровска, чтобы отрезать от остальной Украины части ВСУ на Донбассе, прежде всего силы под Донецком и Горловкой, а также гарнизоны Краматорска и Славянска. Еще один удар вероятно будет нанесен на Харьковском направлении, чтобы прикрыть северную группировку и связать наши войска на Слобожанщине", — говорит о вероятных направлениях удара рф на Донбассе собеседник "Телеграфа".

По словам военнослужащего ССО, в штабах имеются конкретные планы по противодействию противнику.

"В общих чертах наши планы будут выглядеть как сочетание жесткой обороны с активными контрнаступательными действиями. Будет использован опыт победной для нас битвы за Киев", — не вдаваясь в детали пояснил наш собеседник.

А что в тылу?

Вместе с тем основной удар противника на Донбассе и Харькове вовсе не значит, что в остальных местах будет спокойно.

"Вероятно стоит ожидать активизации боев по всей линии соприкосновения. Достаться может и тылу, прежде всего городам и транспортным узлам по которым можно перебрасывать грузы на восток. В этом смысле наиболее очевидным и опасным городом является Днепр", — пояснил наш собеседник.

Противник продолжает готовиться к наступательным действиям, сосредотачивая на границе с Украиной все новые и новые силы. В свою очередь ВСУ на Донбассе уничтожают оккупантов, отбивая все новые и новые атаки.

По прогнозам советника главы ОП Алексея Арестовича, Украину ждут две недели тяжелых боев, но битва за Донбасс может решить исход всей войны против россиян.

Теги:
#Донбасс #Война с РФ #ВСУ
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