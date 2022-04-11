На Луганщине ВСУ уничтожили склад с боекомплектом оккупантов: эффектное видео

ВСУ точно обстреляли ракетно-артиллерийский состав боеприпасов захватчиков во временно оккупированном Новоайдаре

В Луганской области бойцам Вооруженных Сил Украины удалось уничтожить склад врага с боекомплектом.

Указанную информацию в понедельник, 11 апреля, в своем Телеграмм-канале сообщил руководитель Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Видео уничтожения склада с боеприпасами

"Наши защитники уничтожили склад с боекомплектом орков возле оккупированного населенного пункта Луганщины… У нас маленькая Победа – пылало 2,5 часа то, что уже сегодня могло убить наших людей. Слава ВСУ!", – говорится в тексте публикации главы области.

Также Гайдай добавил, что российские нацисты продолжают распространять ложную информацию об обстреле бойцами ВСУ жилого сектора и подчеркнул, что эти сведения являются ложью.

Следует отметить, что Луганская область является одной из самых горячих точек ведения боевых действий. Населённые пункты этой области систематически отмечают обстрелы системами залпового огня "Торнадо — С", "Град", авиабомбами и другим тяжелым вооружением со стороны армии россии. В области разбомбили уже множество населенных пунктов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что неподалеку от Николаева украинским защитникам удалось с первого выстрела ювелирно уничтожить танк российских оккупантов.