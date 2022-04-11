У россиян нет шансов: появилось эффектное видео работы ВСУ под Николаевом

Отечественный противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" мощно наносит удар по вражеской технике.

Украинские военные продолжают эффективно уничтожать оккупантов и показывать видео эффективной работы ВСУ.

В Минобороны Украины опубликовали ролик, на котором видно, как противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" украинского производства уничтожает технику врага.

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Под Николаевом ВСУ удалось с первого выстрела добиться результата — уничтожить российский танк.

Военный рассказал, что они знали расположение военной техники, взяли расчеты ПТРК "Стугна-П" и отработали ликвидацию вражеских танков.

Воины княжеской бригады рассказывают, что в работе комплекса идеально все: выдержка аккумулятора, зум, сопровождение цели.

"А когда еще и работа командная и слаженная – тогда и соответствующий результат", — прокомментировал боец ВСУ.

Справка. ПТРК "Стугна" – это противотанковый ракетный комплекс разработки государственного Киевского конструкторского бюро "Луч". Комплекс полуавтоматический, с системой наведения по лазерному лучу. Комплекс может вести огонь ракетами калибра 130 мм с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере. Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта, выносимого на расстояние от 50 м.

Отметим, ранее украинские военные показали эффектную подборку видео уничтожения техники оккупантов.

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