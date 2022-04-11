Укр

У россиян нет шансов: появилось эффектное видео работы ВСУ под Николаевом

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
1720
Украинская "Стугна" в работе Новость обновлена 11 апреля 2022, 09:29
Украинская "Стугна" в работе

Отечественный противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" мощно наносит удар по вражеской технике.

Украинские военные продолжают эффективно уничтожать оккупантов и показывать видео эффективной работы ВСУ.

В Минобороны Украины опубликовали ролик, на котором видно, как противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" украинского производства уничтожает технику врага.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Под Николаевом ВСУ удалось с первого выстрела добиться результата — уничтожить российский танк.

Военный рассказал, что они знали расположение военной техники, взяли расчеты ПТРК "Стугна-П" и отработали ликвидацию вражеских танков.

Воины княжеской бригады рассказывают, что в работе комплекса идеально все: выдержка аккумулятора, зум, сопровождение цели.

"А когда еще и работа командная и слаженная – тогда и соответствующий результат", — прокомментировал боец ВСУ.

Справка. ПТРК "Стугна" – это противотанковый ракетный комплекс разработки государственного Киевского конструкторского бюро "Луч". Комплекс полуавтоматический, с системой наведения по лазерному лучу. Комплекс может вести огонь ракетами калибра 130 мм с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере. Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта, выносимого на расстояние от 50 м.

Отметим, ранее украинские военные показали эффектную подборку видео уничтожения техники оккупантов.

Также мы рассказывали, как филигранно украинская армия ликвидирует вражеские танки.

Теги:
#Россия #Стугна #ВСУ #ПТРК "Стугна"
ФСБ "прокололась" на украинской теме
Новости России
В ФСБ начались чистки из-за Украины: чем спецслужбы не угодили путину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ФСБ "прокололась" на украинской теме
В ФСБ начались чистки из-за Украины: чем спецслужбы не угодили путину
Дата публикации
Категория
Новая техника рф в Валуйках
россия снова стягивает войска к украинской границе: опубликованы снимки со спутника (фото)
Дата публикации
Категория
Дым после российских обстрелов
Не только Днепр: офицер НАТО назвал еще одну возможную цель путинской армии в Украине
Дата публикации
Категория
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен
Выборы во Франции: Макрон лидирует, но с минимальным отрывом от Ле Пен (обновляется)
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 11 апреля
Война – день 47: россияне перебрасывают силы на Харьков и Днепр, а Украина усиливает армию новым оружием