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Можна дивитися вічно: військові показали ефектне відео знищення російської техніки

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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ЗСУ ліквідували техніку росіян Новина оновлена 11 квітня 2022, 08:49
ЗСУ ліквідували техніку росіян

Вічно можна дивитися, як знищується ворожа техніка.

Збройні сили України продовжують знищувати ворожу техніку російської армії. Російські окупанти за повні 46 днів свого агресивного вторгнення в Україну втратили вже понад 19 тисяч солдатів та офіцерів. ЗСУ ліквідували понад 700 танків та майже 2 тисячі броньованих машин супротивника.

53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха показала чергове відео, як горять танки та БТРи окупантів.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

"Вічно можна дивитися на три речі: як тече вода, горить вогонь і як знищується російські регулярні війська", — підписали публікацію.

На відео видно, що після точного обстрілу техніка вибухає та горить разом із окупантами.

Нагадаємо, українські захисники регулярно діляться своїми трофеями та досягненнями у боях із росіянами, вони намагаються підняти настрій українцям, монтуючи жартівливі та оптимістичні відео. Так, у мережі з’явилося відео з дрону, як російський військовий біжить від безпілотника, доки той знімає його.

Теги:
#Росія #ЗСУ
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