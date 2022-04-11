Можна дивитися вічно: військові показали ефектне відео знищення російської техніки
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Вічно можна дивитися, як знищується ворожа техніка.
Збройні сили України продовжують знищувати ворожу техніку російської армії. Російські окупанти за повні 46 днів свого агресивного вторгнення в Україну втратили вже понад 19 тисяч солдатів та офіцерів. ЗСУ ліквідували понад 700 танків та майже 2 тисячі броньованих машин супротивника.
53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха показала чергове відео, як горять танки та БТРи окупантів.
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"Вічно можна дивитися на три речі: як тече вода, горить вогонь і як знищується російські регулярні війська", — підписали публікацію.
На відео видно, що після точного обстрілу техніка вибухає та горить разом із окупантами.
Нагадаємо, українські захисники регулярно діляться своїми трофеями та досягненнями у боях із росіянами, вони намагаються підняти настрій українцям, монтуючи жартівливі та оптимістичні відео. Так, у мережі з’явилося відео з дрону, як російський військовий біжить від безпілотника, доки той знімає його.
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