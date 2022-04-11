Можна дивитися вічно: військові показали ефектне відео знищення російської техніки

Вічно можна дивитися, як знищується ворожа техніка.

Збройні сили України продовжують знищувати ворожу техніку російської армії. Російські окупанти за повні 46 днів свого агресивного вторгнення в Україну втратили вже понад 19 тисяч солдатів та офіцерів. ЗСУ ліквідували понад 700 танків та майже 2 тисячі броньованих машин супротивника.

53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха показала чергове відео, як горять танки та БТРи окупантів.

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"Вічно можна дивитися на три речі: як тече вода, горить вогонь і як знищується російські регулярні війська", — підписали публікацію.

На відео видно, що після точного обстрілу техніка вибухає та горить разом із окупантами.

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Нагадаємо, українські захисники регулярно діляться своїми трофеями та досягненнями у боях із росіянами, вони намагаються підняти настрій українцям, монтуючи жартівливі та оптимістичні відео. Так, у мережі з’явилося відео з дрону, як російський військовий біжить від безпілотника, доки той знімає його.