Більше немає позицій: переляканий військовий рф випадково навів удар ЗСУ на побратимів (фото, відео)
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Опорного пункту, кілька військових авто та особового складу загарбників з рф там більше немає
Російський військовий злякався українського безпілотника і став від нього тікати до своїх товаришів по службі, завдяки чому відкрив захисникам України розташування своїх позицій, — їх більше немає.
Відео та фото з місця подій опублікував колишній криворізький депутат та військовий Микола Колесник.
Спочатку з’явилося відео з дрону, як російський військовий біжить від безпілотника, доки той знімає його. Пізніше росіяни намагалися підстрелити безпілотник.
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Пізніше з’ясувалося, що той окупант утік не кудись, а на свої позиції до побратимів, завдяки чому українці змогли зрозуміти, де вони знаходяться.
Так вдалося навести чітко удар та знищити ці позиції.
"Наші Боги війни є**нули опорник, Беху, і декілька автівок з особовим складом мародерів-гвалтівників з рф, спалили все н**уй!", — коментує ситуацію Колісник.
Як повідомляв "Телеграф", раніше російські військові напилися в Україні краденого алкоголю і втопили важку бронемашину десанту.
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