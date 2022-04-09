Увеличивают очередь в ад: украинские военные показали эффектную подборку видео уничтожения техники оккупантов

Украинцы продолжают ликвидировать технику вражеской армии по всем направлениям

Бойцы Вооруженных Сил Украины, которые уже второй месяц неустанно стоят на защите Родины от российских захватчиков, не оставляют хорошего настроения и уверенности в победе над страной-агрессором. Кроме того, что украинские защитники систематически делятся своими трофеями и достижениями в боях с россиянами, они еще пытаются поднять настроение украинцам, монтируя шутливые и оптимистичные видео.

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Так, в официальном "Телеграмм-канале" Вооруженных сил Украины в субботу, 9 апреля, обнародовали видео, которое удалось смонтировать одному из бойцов 112-ой Бригады территориальной обороны города Киева. Мужчине удалось собрать самые яркие моменты уничтожения боевой техники российских нацистов, и наложить на запись песенку под названием "Убей оккупанта", в исполнении своей маленькой дочери.

Видео уничтожения техники орков

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне украинские военные из рядов Вооруженных сил Украины отчитались о новой "вершине" по поводу потерь среди российской армии.

Также стоит напомнить, что впервые за всю войну в Украине руководство россии признало, что их армия терпит значительные потери во время так называемой "спецоперации" на украинских землях.