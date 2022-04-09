Увеличивают очередь в ад: украинские военные показали эффектную подборку видео уничтожения техники оккупантов
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Украинцы продолжают ликвидировать технику вражеской армии по всем направлениям
Бойцы Вооруженных Сил Украины, которые уже второй месяц неустанно стоят на защите Родины от российских захватчиков, не оставляют хорошего настроения и уверенности в победе над страной-агрессором. Кроме того, что украинские защитники систематически делятся своими трофеями и достижениями в боях с россиянами, они еще пытаются поднять настроение украинцам, монтируя шутливые и оптимистичные видео.
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Так, в официальном "Телеграмм-канале" Вооруженных сил Украины в субботу, 9 апреля, обнародовали видео, которое удалось смонтировать одному из бойцов 112-ой Бригады территориальной обороны города Киева. Мужчине удалось собрать самые яркие моменты уничтожения боевой техники российских нацистов, и наложить на запись песенку под названием "Убей оккупанта", в исполнении своей маленькой дочери.
Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне украинские военные из рядов Вооруженных сил Украины отчитались о новой "вершине" по поводу потерь среди российской армии.
Также стоит напомнить, что впервые за всю войну в Украине руководство россии признало, что их армия терпит значительные потери во время так называемой "спецоперации" на украинских землях.
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