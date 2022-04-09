Война – день 45: россия цинично убивает мирное население и наступает на Донбассе (онлайн)

Оперативно о главном за день

Уже 45-ый день Украина отражает атаки российских солдат. За это время ВСУ по многим направлениям перешли в контрнаступление и оттеснили россиян из Киевской, Черниговской и Сумской областей, однако вражеские войска в ответ запустили ракеты по Одессе и "Точкой-У" ударили по вокзалу Краматорска. Карты боевых действий говорят о том, что сейчас именно Донбасс является главной целью захватчиков, однако украинские военные хорошо об этом информированы и готовы к отпору противника. Тем временем на международной арене прозвучали обнадеживающие заявления по поводу гарантий безопасности для Украины — страной-гарантом планирует стать Франция. Ранее подобные заявления звучали от Великобритании и Италии. Не обошлось в этом вопросе без вмешательств россии, предложившей как страну-гаранта безопасности Беларусь. Итак, борьба Украины с россией продолжается на всех фронтах.

В этой текстовой трансляции "Телеграф" сообщает о важнейших событиях, происходящих в Украине 9 апреля. Более оперативная информация доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

Напомним, что с важнейшими для Украины событиями в стране и мире за 6 апреля можно подробно ознакомиться в нашей статье: "Война — день 42: бои за юг и восток Украины продолжаются, россия бомбит украинские города".

А подробнее узнать о том, что происходило 7 апреля, можно в нашем материале: "Война — день 43: россия продолжает атаковать Украину и убивать украинцев, но терпит потери от ВСУ и получает новые санкции".

События российско-украинской войны за 8 апреля описаны в материале: "Война – день 44: россия ударила ракетой по железнодорожному вокзалу Краматорска, убив десятки гражданских".