Укр

Джонсон прибыл в Киев и уже встречается с Зеленским

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Владимир Зеленский и Борис Джонсон Новость обновлена 09 апреля 2022, 17:16
Владимир Зеленский и Борис Джонсон

Встреча британского чиновника с украинским лидером проходит тет-а-тет

В субботу, 9 апреля, в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон.

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Указанную информацию на своей странице в соцсети обнародовал посол Украины в Турции Андрей Сибиха.

"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с Президентом Зеленским. Великобритания – лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора", — говорится в тексте публикации украинского посла.

Публикация украинского посла в соцсети
Публикация украинского посла в соцсети

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Теги:
#Киев #Война #Борис Джонсон #Британия #Владимир Зеленский
Владимир Зеленский и Борис Джонсон
Киев
Джонсон прибыл в Киев и уже встречается с Зеленским
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