Джонсон прибыл в Киев и уже встречается с Зеленским
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Встреча британского чиновника с украинским лидером проходит тет-а-тет
В субботу, 9 апреля, в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон.
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Указанную информацию на своей странице в соцсети обнародовал посол Украины в Турции Андрей Сибиха.
"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с Президентом Зеленским. Великобритания – лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора", — говорится в тексте публикации украинского посла.
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