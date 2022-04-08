Трагедия в Краматорске: Британия обещает проблемы лично путину
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В результате обстрела в Краматорске погибли десятки человек, в том числе дети.
Великобритания после того, как российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске, пригрозила РФ и кровавому диктатору владимиру путину лично.
Об этом в пятницу, 8 апреля, в собственном Twitter-аккаунте заявила глава британского МИД Лиз Трасс.
"Ошеломлена ужасными сообщениями о российских ракетных обстрелах мирных жителей на железнодорожном вокзале Краматорска на востоке Украины. Нацеливание на гражданских является военным преступлением. Мы привлечем к ответственности россию и Путина", — написала Трасс.
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Напомним, что российская армия в пятницу, 8 апреля, ударила по железнодорожному вокзалу Краматорска из кассетного российского комплекса "Искандер", в то время как оттуда проводилась эвакуация людей. В результате обстрела вражескими войсками погибли более 30 человек.
В Офисе президента после ужасной трагедии заявили, что этот удар оккупанты планировали заранее — на это указывает рискованность подобной атаки и дорогостоящая ракета. Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на убийства мирных жителей Краматорска, заявив, что российские изверги не оставляют своих методов.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Николаевской ОГА назвали свою версию этого удара оккупантов по Краматорску и дали совет украинцам.
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