"Редкие уроды": Виталий Ким назвал цель удара россиян по Краматорску и дал совет украинцам

Россияне специально стреляют по мирному населению

Российские оккупанты совершили бесчеловечный обстрел вокзала в Краматорске Донецкой области, вследствие которого погибли десятки людей, поскольку хотят как можно больше жертв среди мирного население.

Такое мнение на своем канале высказал руководитель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

Чиновник заметил, что раньше считал россиян "дураками" из-за их беспорядочных обстрелов, но после удара по Краматорску изменил свое мнение.

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"Обстреляли ж/д вокзал, разрушили пути эвакуации, — они с*ка хотят много жертв среди мирного населения, не позволяют эвакуироваться", — подчеркнул он.

"Обращаюсь ко всем, пожалуйста, — не толпитесь. Уже понятно, что они специально стреляют по мирному населению и хотят много жертв. Редкие уроды", — добавил Ким.

Напомним, что российские военные ударили "Точкой-У" по вокзалу в Краматорске утром 8 апреля, когда там проводилась эвакуация мирного населения. В своих лучших традициях пропаганда рф обвинила во всем Украину.

По последним данным, погибло уже 39 человек (среди которых четверо детей), порядка сотни мирных жителей пострадали.

Как сообщал "Телеграф", российские оккупанты сначала сами рассказывали, как обстреливают Краматорск, но после удара по вокзалу стали удалять сообщения об этом и обвинять во всем Украину.