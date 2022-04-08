Удар по вокзалу Краматорска: россияне подчищают доказательства своей вины

В сети началась "чистка" российских телеграм-каналов.

После того как оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, российские СМИ начали тиражировать новости, что ракетный удар был нанесен якобы украинскими военными, а не армией рф. Однако они забыли, что сразу после удара Краматорску, в пророссийских телеграм-каналах начали хвастаться очередным "подвигом" армии рф. А когда стало известно о погибших мирных жителях, эти записи начали быстро "исчезать". Но сеть все помнит.

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал у себя в телеграме скрин поста из телеграм-канала "Русский тарантас", который ведет российский пропагандист Дмитрий Стешин, что россияне "нанесли удар по ж/д вокзалу, ведь работали по скоплению боевиков ВСУ".

Честно о войне читайте в нашем Телеграме

Видимо россияне думали, что попали по украинским военным, однако как только стало известно, что удар пришелся не по ним, а по мирным гражданам, подобные посты тут же стали стираться и удаляться.

Подобные записи были размещены и на других телеграм-каналах

Ещё одно доказательство того, что россияне все знали и готовились

Как сообщал "Телеграф", на вокзале в Краматорске, куда была запущена ракета из кассетного российского комплекса "Искандер", были тысячи людей, которые пытались эвакуироваться из обстреливаемого города, и российские военные не могли не видеть, что бьют по людям.

На случившиеся в Краматорске уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что "это зло" должно быть непременно наказано. А советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что атака на вокзал в Краматорске была заранее спланированной.