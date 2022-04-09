Одна из крупнейших офшорных зон на Карибах заморозила активы россиян на миллиарды долларов

Еще в одном уголке мира начали охоту за российскими деньгами

Каймановы острова, одна из крупнейших офшорных зон на Карибах, решили поддержать санкции Великобритании и начать искать российские активы.

Об этом сообщило издание Cayman Compass ссылаясь на соответствующее заявление местного Агентства по финансовому информированию.

В частности отмечается, что уже было вынесено более 800 решений о замораживании активов российских физических и юридических лиц. Таким образом были заблокированы средства и имущество на сумму в около 7,3 миллиарда долларов США (примерно 214,7 миллиарда гривен).

Кроме того, руководство островов создало целевую рабочую группу по поиску активов и реализации санкций против лиц, попавших под британские санкции после начала вторжения россии в Украину.

Каймановы острова являются заморской территорией Великобритании в Карибском море и одним из крупнейших оффшорных центров в Вест-Индии.

Как сообщалось ранее, в Европейском союзе 8 апреля одобрили пятый пакет санкций против россии. В частности ним предусмотрено угольное эмбарго, а также транспортная блокада, включающая как запрет на швартовку суден под российским флагом в европейских портах, так запрет на передвижение по территории ЕС российских и белорусских грузовиков.