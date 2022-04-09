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Одна з найбільших офшорних зон на Карибах заморозила активи росіян на мільярди доларів

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Кайманові острови Новина оновлена 09 квітня 2022, 05:04
Кайманові острови

Ще в одному куточку світу розпочали полювання за російськими грошима

Кайманові острови, одна з найбільших офшорних зон на Карибах, вирішили підтримати санкції Великобританії та почати шукати російські активи.

Про це повідомило видання Cayman Compass, посилаючись на відповідну заяву місцевого Агентства з фінансового інформування.

Зокрема, зазначається, що вже було винесено понад 800 рішень про заморожування активів російських фізичних та юридичних осіб. Таким чином було заблоковано кошти та майно на суму близько 7,3 мільярда доларів США (приблизно 214,7 мільярда гривень).

Крім того, керівництво островів створило цільову робочу групу щодо пошуку активів та реалізації санкцій проти осіб, які потрапили під британські санкції після початку вторгнення росії в Україну.

Кайманові острови є заморською територією Великобританії в Карибському морі та одним з найбільших офшорних центрів у Вест-Індії.

Як повідомлялося раніше, у Європейському союзі 8 квітня схвалили п’ятий пакет санкцій проти росії. Зокрема ним передбачено вугільне ембарго, а також транспортна блокада, що включає як заборону на швартування суден під російським прапором у європейських портах, так і заборону пересування територією ЄС російських та білоруських вантажівок.

Теги:
#Україна #Росія #Санкції #Кайманові острови
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