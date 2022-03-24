Велика Британія запровадила нові санкції проти росії: у списку банки та відомі бізнесмени

До списку санкцій потрапили десятки фізосіб з росії.

Велика Британія запровадила санкції щодо 59 фізосіб з росії, включаючи Германа Грефа та Олега Тинькова.

Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на уряд країни.

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Під санкції також потрапили Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк.

Крім того, Лондон ввів санкції проти Російської залізниці (РЖД), "Совкомфлоту", "РусГідро" та російських оборонних підприємств.

Раніше Велика Британія запровадила санкції проти нового глави "Яндекса" Тиграна Худавердяна, а також журналістів Артема Шейніна та Армена Гаспаряна. Документом заморожуються активи у Великій Британії та вводиться заборона на в’їзд до країни.

Глава британського міністерства закордонних справ Ліз Трасс повідомляла, що під санкціями перебувають понад 1 000 російських громадян та підприємств.

Нагадаємо, після того, як росія напала на Україну, Євросоюз, США інші країни ввели проти росії цілу низку санкцій. Крім того, співпрацювати з країною-агресором та її громадянами, постачати туди свою продукцію та послуги відмовилися сотні компаній.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба анонсував нові санкції країн Заходу проти Росії за її вторгнення в Україну.