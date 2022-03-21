Проти росії введуть нові санкції: Кулеба розкрив деталі

У МЗС України розповіли про нові заходи проти росії

Проти росії вводитимуться нові санкції за її вторгнення в Україну.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба під час спілкування з українцями у своєму Фейсбуку.

За його словами, нові санкції будуть вже наступного тижня, а його відомство працювало над тим, щоб вони торкнулися потрібних Україні речей. Які саме сфери російської економіки потраплять під приціл Кулеба не повідомив, але зазначив, що їхній список було передано людям, які на Заході відповідають за ухвалення рішень.

Крім того, він розповів, що окремим напрямком роботи українського МЗС є "виштовхування" західних компаній, які ще не зрозуміли, що їм варто піти з росії.

"Це включає, як великі продуктові компанії типу Nestle, Danone, Unilever, так й точкові компанії, без яких росія не зможе робити свої ракети", — сказав Кулеба.

За його словами, деякі компанії ображаються через той тиск, який чинить МЗС України.

"Але не час ображатись, а час робити вибір, ти на стороні добра або ти на стороні зла", — додав він.

Як повідомлялося раніше, 20 березня Франція заморозила активи Центробанку Росії на суму у 22 мільярди євро. Крім того, були заморожені рахунки приватних осіб у французьких банках на суму ще 150 млрд євро.